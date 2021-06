Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Gegen 09.30 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Mitsubishi die L 1021 aus Richtung Hötzelsroda kommend und beabsichtigte auf die B 19 aufzufahren. An der Ampelkreuzung musste die Dame verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender 80-jähriger Toyotafahrer fuhr in der Folge auf das Heck des Mitsubishi auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 59-Jährige verletzt und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 18000,- EUR, sie waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell