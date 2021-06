Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

B 88 Catterfeld (Landkreis Gotha) (ots)

Am gestrigen Tag wurde eine Geschwindigkeitsmessung auf der B 88 zwischen Catterfeld und Engelsbach durchgeführt. Dabei konnte festgestellt werden, dass sich der überwiegende Teil der über 500 gemessenen Fahrzeugführer an die zulässige Geschwindigkeit von 70 km/h hielt. 12 Verstöße konnten verzeichnet werden, die höchste Überschreitung betrug 107 km/h. Den betroffenen Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld und Punkte in Flensburg. (mb)

