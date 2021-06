Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Apotheke - Zeugen gesucht

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von Samstag, 18.00 Uhr bis heute Morgen gelangten Unbekannte gewaltsam in eine Apotheke in der Marktstraße und entwendeten aus den Räumlichkeiten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich. Die Täter verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0132728/2021). (mb)

