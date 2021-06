Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gotha, Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis heute Morgen, öffneten Unbekannte gewaltsam einen Baucontainer, welcher in einem Waldgebiet nahe der B 88 zwischen Ohrdruf und Crawinkel abgestellt war. Daraus entwendeten die Täter ein Notstromaggregat und Benzin im Gesamtwert von ca. 650,- EUR. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 150,- EUR geschätzt. Im selben Zeitraum entwendeten Unbekannte gewaltsam diverses Werkzeug aus einem Baucontainer, welcher auf einem Parkplatz in der Parkstraße abgestellt war. Der Gesamtwert des Beuteguts beläuft sich auf ca. 1700,- EUR. Es entstand geringer Sachschaden. Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen (Bezugsnummer 0132876/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell