Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Arnstadt (ots)

Am gestrigen Abend kontrollierten Polizeibeamte einen 40-jährigen VW-Fahrer in der Stadtilmer Straße. Dabei stellte sich heraus, dass für den Pkw kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Gegen 01.00 Uhr geriet ein Renaultfahrer in der Marlittstraße in eine Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,14 Promille. Der 58-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Ermittlungsverfahren gegen sie eingeleitet. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell