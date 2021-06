Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug aus Halle entwendet - Zeugenaufruf

Großbreitenbach (ots)

In der Zeit vom Donnerstag, 10.06.21, 18.30 Uhr bis Sonntag, 13.06.21, 06.00 Uhr haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Werkhalle in der Großbreitenbacher Langshütte verschafft. Hierzu hebelten die Täter das Hallentor der Werkhalle auf und gelangten so in das Innere der Halle. In der Folge wurde ein in der Halle stehender, bereits abgemeldeter Pkw Mercedes-Benz A140 aus der Halle entwendet. Der bereits 21-jährige Pkw hat einen Wert von ca. 1000,- Euro. Wie der Mercedes von der Werkhalle weggeschafft wurde ist derzeit noch nicht bekannt und Teil der Ermittlungen. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0132134-2021). (dl)

