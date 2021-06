Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung

Stadtilm (ots)

Ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw Seat setzte Sonntagnacht gegen 03.00 Uhr sein Fahrzeug in der Stadtilmer Kastanienallee an einer Bordsteinkante an, so dass der Reifen des Pkw beschädigt wurde. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 19-Jährige unter Alkoholeinwirkung steht. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Vorwert von 1,96 Promille. Bei dem jungen Mann wurde in der Folge die Blutentnahme angeordnet und im Krankenhaus Arnstadt durchgeführt. Der Fahrzeugschlüssel des Seat wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Den Führerschein musste der 19-jährige ebenfalls abgeben, dieser wurde beschlagnahmt. Gegen den jungen Verkehrssünder wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Der Schaden am Reifen und der Felge des Seat beläuft sich auf ca. 250,- Euro. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell