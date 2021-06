Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse entwendet - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Freitagabend gegen 22.35 Uhr erstattete ein 33-jähriger Mann aus dem Landkreis Gotha Anzeige wegen Diebstahls seiner Geldbörse bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau. Nach eigenen Angaben hat sich der Mann kurz zuvor (ca. in der Zeit von 21.45 Uhr bis 22.00 Uhr) auf der Schultreppe der Staatlichen Grundschule in der Arnstädter Goethestraße ausgeruht und etwas getrunken. Hierbei hat er seine Geldbörse neben sich abgelegt. Als der junge Mann in der Folge aufstand und wieder loslief, vergaß er seine Geldbörse, was er kurze Zeit später bemerkte. Eine Absuche nach der Geldbörse auf der Schultreppe und in der unmittelbaren Nähe verlief negativ, die Geldbörse wurde zwischenzeitlich entwendet. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und sucht Zeugen, welche Angaben zum Diebstahl der Geldbörse machen können (Bezugsnummer 0131834-2021). (dl)

