Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Stadtilm (ots)

Am Freitagabend gegen 21.55 Uhr kontrollieren die Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau einen 55-jährigen Fahrzeugführer in Stadtilm am Markt. Bei dem Opelfahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,65 Promille, woraufhin die Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer angeordnet wurde. Als der Mann zum Streifenwagen gebracht wurde, um in der Folge ins Klinikum nach Arnstadt zu fahren, leistete dieser so vehement Widerstand gegen die Polizeibeamten, dass diese ihn zu Boden bringen und mittels Stahlhandfesseln fixieren mussten. Nach der erfolgten Blutentnahme, welche unter Hinzuziehung weiterer Beamter durchgeführt wurde, wurden die Fahrzeugschlüssel des Opel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Der Führerschein des 55-Jährigen wurde beschlagnahmt. Der Opelfahrer muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (dl)

