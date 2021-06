Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Frisörgeschäft

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde der Polizei in Gotha ein versuchter Einbruch in ein Frisörgeschäft in der Tambacher Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten am Tatort konnte festgestellt werden, dass ein unbekannter Täter versucht hatte, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Dies misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Als Tatzeitraum wurde die Zeit zwischen Freitag, 11.06.2021, 16.00 Uhr bis Sonntag, 13.06.2021, 14.00 Uhr angenommen. Zeugenhinweise zum noch unbekannten Täter, nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0132267/2021 entgegen. (av)

