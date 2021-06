Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Bei Ruhestörung Drogen festgestellt

Schwabhausen - Landkreis Gotha (ots)

Wegen einer Ruhestörung wurde die Polizei am frühen Sonntagmorgen in eine Unterkunft in der Wechmarer Straße gerufen. Dort hatten mehrere Personen lautstark gefeiert. Beim Eintreffen der Beamten versuchte ein junger Mann ein kleines Tütchen mit Amphetamin, welches er von seiner Lebensgefährtin bekommen hatte, in seiner Kleidung zu verstecken. Bei der folgenden Durchsuchung des Zimmers konnte noch eine geringe Menge Cannabis beschlagnahmt werden. Gegen die 24-jährige Frau und ihren wenige Jahre älteren Freund (beide polnisch) wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. (av)

