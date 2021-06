Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Widerstand unter Drogeneinfluss

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz nach Mitternacht bat der Rettungdienst die Polizei um Hilfe bei einer unter Drogeneinfluss stehenden und aggressiven 24-jährigen Frau (deutsch). Diese hielt sich in der Parkallee am Schloss Friedenstein mit anderen Personen auf und musste medizinisch behandelt werden. Diese Behandlung wurde von einem alkoholisierten 27-jährigen Begleiter (deutsch) der Frau behindert, so dass er polizeilich in Gewahrsam genommen werden musste. Daraufhin wollte sich die 24-Jährige der notwendigen Behandlung entziehen, was durch Polizeibeamte verhindert werden konnte. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen, Körperverletzungen und einer Sachbeschädigung gegenüber den handelnden Polizeibeamten und Rettungssanitätern. Letztendlich konnte die junge Frau der medizinischen Betreuung in einem Krankenhaus zugeführt werden, während der 27-Jährige bis zum Vormittag im Unterbindungsgewahrsam der Polizei verblieb. Gegen die Frau und gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av)

