Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Weidezaun beschädigt

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer lautstarken Zusammenkunft an einer am Waldrand gelegenen Schutzhütte an der Straße An der Gasanstalt wurde die Polizei am Samstagabend gerufen. Beim Eintreffen war die Gruppe aber bereits nicht mehr vor Ort. Durch Zeugen wurde dann mitgeteilt, dass von Personen dieser Gruppe ein in der Nähe befindlicher Weidezaun niedergetreten wurde. Dabei gingen einige Kunststoffweidezaunpfähle kaputt. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können. Telefon: 03621/781124, Bezugsnummer 0131900/2021. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell