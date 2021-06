Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kinder-Quad gestohlen

Luisenthal - Landkreis Gotha (ots)

Ein Kinder-Quad im Wert von ca. 300 Euro entwendete ein noch unbekannter Täter in der Nacht von Freitag zu Samstag von einem Grundstück in der Berletstraße. Zeugen, welche Hinweise zum Verbleib des Gefährts oder zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0131747/2021. (av)

