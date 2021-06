Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte mit seinem Fahrzeug am Samstag, in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mühlhäuser Straße mit einem geparkten roten Citroen C3. Anschließend verließ der Unbekannte pflichtwidrig den Unfallort. Der Citroen wurde hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf 700 Euro geschätzt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Informationen zum Verursacher und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691 - 261124 und der Bezugsnummer 0131710/2021 entgegengenommen. (mwi)

