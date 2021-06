Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw zerkratzt - Zeugenaufruf

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Gleich drei Pkw wurden in der Nacht vom 11. zum 12. Juni in der Straße am Hirzberg von einem unbekannten Täter zerkratzt. Der entstandene Sachschaden ist derzeit nicht bezifferbar. Die Polizei Gotha sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Beobachtungen können der Polizei unter folgender Telefonnummer mitgeteilt werden: 03621/781124, Bezugsnummer: 0131724/2021. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell