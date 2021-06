Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Rentnerin beim Einkauf bestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Eine 80 Jahre alte Frau war das Opfer eines Trickdiebstahls während des Einkaufs. Die Dame befand sich in einem Supermarkt in der Gartenstraße beim Einkauf, als sie am Freitag gegen 11:00 Uhr von einem noch unbekannten Mann und dessen ebenfalls männlicher Begleitung angesprochen wurde. Die vorgegebene Absicht bestand darin, Geld zu wechseln. Während des Wechselvorgangs entnahm einer der Täter aus der Geldbörse der Frau einen 100 Euro Schein und entwendete diesen, nachdem sie zuvor abgelenkt wurde. Zeugen, denen am Freitag verdächtige Personen in der Gartenstraße auffielen, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0131657/2021. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell