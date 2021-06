Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Frisörsalon

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Eine Anzeige wegen Einbruchs in einen Frisörsalon nahm die Gothaer Polizei am Samstag in der Bahnhofstraße auf. Dort gelangte ein noch unbekannter Täter in der Nacht zuvor gewaltsam in das Geschäft und entwendete Bargeld, vier Haarschneidemaschinen und einen Tablet-Computer. Alles zusammen hatte einen Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0131650/2021 entgegen. (av)

