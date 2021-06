Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Besonders schwerer Fall des Diebstahls auf Campingplatz

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Erfrischungsgetränke im Wert von wenigen Euro waren die Beute eines Diebes in der Nacht von Freitag zu Samstag. Diese hatte er sich gewaltsam aus einem Blockhaus auf einem Campingplatz an der Straße Forsthaus am Steiger geholt. Dabei entstand Sachschaden von einigen Hundert Euro. Zeugen, welche Hinweise zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Beztugsnummer 0131621/2021. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell