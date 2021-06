Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in ein Geschäftsgebäude

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Gewaltsam gelangte eine noch unbekannte Person am frühen Samstagmorgen in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Straße Am Flößgraben. Dort wurden mehrere Türen und auch Mobiliar beschädigt sowie die Räumlichkeiten durchsucht. Es entstand Sachschaden von ca. 3.000 Euro. Ob etwas und was genau entwendet wurde, muss durch weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha geklärt werden. Zeugen, welche den Einbruch beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0131567/2021. (av)

