Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kind von Unbekanntem angesprochen

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 9-jähriges Mädchen in der Straße Unterer Schlossweg von einem unbekannten Mann angesprochen, der vorgab dem Kind Hundewelpen zeigen zu wollen. Das Mädchen lehnte dieses ab und begab sich nach Hause. In der jüngsten Vergangenheit wurde bereits ein anderes Kind in gleicher Weise angesprochen. Die Polizei in Gotha sucht nun den Mann, um ihn zu seinem Motiv, das Ansprechen von Kindern, zu befragen. Er wurde wie folgt beschrieben: Ca. 40 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, braune, kurze, lockige Haare und schlank. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze und eine kurze blaue Stoffhose. Er besaß keinen Bart und trug keine Brille. Hinweise zu dieser Person nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen. Bezugsnummer: 0131293/2021. (av)

