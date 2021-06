Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag beabsichtigte ein 80-Jähriger mit seinem Mercedes in eine Parklücke auf einem Parkplatz in der Mühlhäuser Straße einzuparken. Dabei überfuhr er zunächst eine Grünfläche, touchierte einen Baum und kollidierte mit einer Hauswand. Beim weiteren Rangieren kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi und einem BMW. Der Senior verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 18500,- EUR, der Mercedes und der BMW mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (mb)

