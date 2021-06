Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

L 1027 Gotha (ots)

Gestern Nachmittag befuhr eine 67-jährige Renaultfahrerin die L 1027 zwischen Leina und Gotha, als sie auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem VW eines 54-Jährigen zusammenstieß. In der Folge kollidierte der VW mit dem Kia einer 50-Jährigen, welche ebenfalls in Richtung Leina fuhr. Die 67-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 15000,- EUR, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell