Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Zeugen meldeten der Polizei am gestrigen Abend gegen 18.30 Uhr eine Frau, welche einen Kia führte und möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehen sollte. Bis zum Eintreffen der Beamten wurde die Fahrzeugführerin durch Passanten an der Weiterfahrt gehindert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die 42-Jährige 2,44 Promille Alkohol in der Atemluft hatte. Zur Durchführung einer Blutentnahme wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht, ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach bisherigen Erkenntnissen ist nicht auszuschließen, dass es durch das Fahrverhalten der Dame zu Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer kam. Betroffene Fahrzeugführer werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0130385/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell