Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Transporter von der Straße abgekommen

L 1048 Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Mercedes die L 1048 aus Richtung Hohes Kreuz kommend in Richtung Stadtilm. Gegen 13.30 Uhr kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und stoppte anschließend in einem Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall verletzt und musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40000,- EUR, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell