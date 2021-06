Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Korrektur: Zaunmaterial entwendet - Zeugen gesucht (OTS vom 10.06.2021)

Winterstein (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Sonntag entwendeten Unbekannte diverses Zaunmaterial von einem Firmengelände in der Straße 'Am Wald' in Winterstein. Es handelte sich um mehrere Doppelgitterstabmatten, Pfähle und Befestigungsmaterial im Gesamtwert von ca. 5000,- EUR. Etwa die Hälfte des Beuteguts konnte am Dienstag auf einem Gartengrundstück im Bereich 'Alter Gothaer Weg' in Waltershausen aufgefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dieses am Sonntag dort abgelegt. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern derzeit an. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Diebstahlshandlung in Winterstein oder weiteren möglichen Lieferungen von Zaunmaterial im Zeitraum von Sonntag oder Montag machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0127324/2021). (mb)

