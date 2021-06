Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Landkreis Gotha (ots)

Am gestrigen Tag führten Polizeibeamte Verkehrskontrollen durch. In Gotha kontrollierten die Beamten in der Eisenacher Straße einen 28-Jährigen und in der Huttenstraße einen 43-Jährigen. Die Männer waren jeweils mit E-Scootern unterwegs für welche kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Am Nachmittag wurde in der Gartenstraße ein 21-Jähriger Mercedesfahrer festgestellt, bei welchem ein Drogenvortest positiv auf Cannabis reagierte. Der Fahrzeugführer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. In Waltershausen führte ein 43-Jähriger seinen BMW in der Gutzkowstraße ohne in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Polizisten untersagten den vier Männern die Weiterfahrt und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (mb)

