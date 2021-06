Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorsense entwendet - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Gestern Nachmittag entwendete ein Unbekannter zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr eine Motorsense und zwei Benzinkanister im Gesamtwert von ca. 1500,- EUR von der Ladefläche eines Fahrzeuges, welches in der Bertolt-Brecht-Straße abgestellt war. Das Beutegut konnte in einem Kellerverschlag in einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Tatorts festgestellt und an den rechtmäßigen Eigentümer zurück gegeben werden. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen dauern derzeit an. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen (Bezugsnummer 0129559/2021). (mb)

