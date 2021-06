Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Gestern, gegen 17.20 Uhr, gerieten ein 20-Jähriger (syrisch) und eine 12-Jährige (deutsch) in der Straße 'Am Eichicht' zunächst in eine verbale Streitigkeit. In der Folge wurde der junge Mann handgreiflich gegenüber der 12-Jährigen und entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit. Das Mädchen blieb unverletzt. Kurze Zeit kehrte der Täter zurück und konnte durch die Polizeibeamten feststellt werden. Er erhielt einen Platzverweis und muss mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden. (mb)

