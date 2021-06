Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Hoteleinbruch

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Am 29.11.2020 verschaffte sich ein bisher Unbekannter gegen 03.50 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Hotel in der Straße 'Am Burgholz' und entwendete aus den Räumlichkeiten Schmuck und Elektronikartikel im Gesamtwert von ca. 400,- EUR. Der entstandene Sachschaden wurde auf 3900,- EUR geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0281461/2020). Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung des Bildmaterials liegen vor. (mb)

