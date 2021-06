Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Raub innerhalb des Bahnhofsgeländes Gotha - Zeugenaufruf

Gotha (ots)

Am heutigen Abend gegen 20:00 Uhr geriet ein 69-Jähriger in Konflikt mit einer unbekannten männlichen Person. Der Unbekannte riss den 69-Jährigen zu Boden und malträtierte diesen gewaltig, wodurch dieser verletzt wurde. Nach der Tatausführung flüchtete der Unbekannte mit einem niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag des Opfers auf seinem Fahrrad in Richtung Gotha Süd. Die Person wurde wie folgt beschrieben: männlich, mitteleuropäisches Aussehen, ca. 20 Jahre alt, kurze blonde Haare. Bekleidung: Jeans-Hose , weiße Oberbekleidung. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, welche Angaben zur Sache machen können. Angaben werden unter Benennung der Bezugsnummer 0127421/2021 unter der Telefonnummer 03621/781124 entgegen genommen. (cr)

