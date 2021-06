Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Plaue (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, gegen 21.15 Uhr, kollidierte ein bisher Unbekannter mit seinem Fahrzeug mit einem Honda, welcher in der Großen Feldstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- EUR und entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallfahrzeug oder der Identität des Fahrers geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 zu melden (Bezugsnummer 0125880/2021). (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell