Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht- Täter ermittelt

Stadtilm, Turnvater-Jahn-Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 04.06.2021 gegen 14:45 Uhr wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektion Arnstadt- Ilmenau zu einer Verkehrsunfallflucht nach Stadtilm gerufen. Hier war ein grüner Pkw gegen eine Hauswand gefahren und hatte anschließend die Unfallstelle unerlaubt verlassen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde ein grüner Alfa Romeo im Umfeld der Unfallstelle festgestellt. Das Spurenbild an der Hauswand passte zu den Unfallschäden am Alfa Romeo. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 33- jährige Unfallverursacher keine Fahrerlaubnis besitzt und das Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Der Gesamtschaden wurde mit circa 1200,- EUR angegeben.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell