Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenhinweis führt zur Feststellung einer möglichen Fahrt unter Alkoholeinfluss

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag erhielt die Polizei die Mitteilung über einen Fahrzeugführer, welcher einen Pkw führen sollte, ohne in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. In der Leinastraße konnte der 63-Jährige auf einem Parkplatz angetroffen werden. Bei der Überprüfung legte der Mann einen entsprechenden Führerschein vor. Die Polizisten stellten fest, dass der 63-Jährige 1,83 Promille Alkohol in seiner Atemluft hatte. Ob er seinen Pkw im alkoholisierten Zustand führte, wird das Ergebnis der Blutuntersuchung zeigen, welche zu Beweiszwecken angeordnet wurde. (mb)

