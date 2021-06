Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Geraberg (Ilm-Kreis) (ots)

Gegen 11.00 Uhr befuhr ein 67-Jähriger mit seinem Motorrad die Straße 'Am Lahnauer Platz' und beabsichtigte in den Promenadenweg abzubiegen. Dabei kam der Mann zu Fall und verletzte sich in der Folge. Er musste zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell