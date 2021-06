Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 62-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Gotha (ots)

Heute Morgen, gegen 07.10 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Lkw die Stielerstraße in Richtung Bebelstraße. Ein 62-Jähriger beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt mit seinem VW aus der Mozartstraße in die Stielerstraße abzubiegen. Im Bereich der Ampelkreuzung kam es zur Kollision der beiden Fahrzeugen, bei welcher der VW-Fahrer leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt ca. 25000 EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

