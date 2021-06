Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Kennzeichendiebstahl

Ilmenau (ots)

Im Zeitraum vom 17.12.2020 bis 07.01.2021 entwendete ein bisher Unbekannter beide Kennzeichentafeln von einem Audi, welcher auf einem Parkplatz in der Ehrenbergstraße in Ilmenau abgestellt war. Am Abend des 07.01.2021 wurde im hessischen Ober-Mörlen eine Geschwindigkeitsüberschreitung registriert, bei welcher die entwendeten Kennzeichen an einem Peugeot angebracht waren. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zur Identität des Fahrzeugführers machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0022567/2021). Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der Bildaufnahmen liegen vor. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha