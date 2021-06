Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Personen bei Verkehrsunfällen verletzt

Ilm-Kreis (ots)

Gestern Nachmittag beabsichtigte ein 57-Jähriger mit seinem Citroen in eine Parkbucht in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt einzufahren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 15-jährigen Mopedfahrer. Der junge Mann kam in der Folge zu Fall und verletzte sich. Er musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden. Dienstag, gegen 15.00 Uhr, befuhr eine 44-Jährige mit ihrem Chevrolet eine Seitenstraße in Ilmenau und beabsichtigte auf die Bücheloher Straße aufzufahren. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Kia einer 43-Jährigen, welche zu diesem Zeitpunkt die Bücheloher Straße stadteinwärts befuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen sowie ein neunjähriges Kind verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20000,- EUR. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

