Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Einbrüche - Zeugen gesucht

Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots)

Im Zeitraum von gestern Nachmittag bis heute Morgen ereigneten sich mehrere Einbrüche in der Ortslage Tambach-Dietharz. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage in der Kirchstraße und entwendeten ein weißen E-Bike der Marke Ghost, Modell ASX-4.7 Plus im Wert von ca. 4500,- EUR. In der Gallbergstraße und in der Schützenstraße gelangten Unbekannte gewaltsam in die Räumlichkeiten von zwei Kinder- und Jugendeinrichtungen und entwendeten Bargeld, diverse Elektronik- und Spielartikel im Gesamtwert von ca. 750,- EUR. Der entstandene Sachschaden an allen drei Objekten wird auf insgesamt 3200,- EUR geschätzt. Ob ein möglicher Zusammenhang zwischen den Vorfällen besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 01211616/2021). (mb)

