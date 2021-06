Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 35-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Arnstadt (ots)

Gestern Abend, gegen 21.15 Uhr, befuhr ein 40-Jähriger mit seinem VW die Ichtershäuser Straße in Richtung Innenstadt und beabsichtigte auf ein Tankstellengelände abzubiegen. Zu dieser Zeit kreuzte eine 35-jährige Fahrradfahrerin den Einfahrtsbereich und es kam zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Die Dame stürzte in der Folge und verletzte sich am Kopf, da sie keinen Helm trug. Sie musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 700,- EUR. In diesem Zusammenhang weißt die Polizei auf die Wichtigkeit eines Fahrradhelmes hin. Es handelt sich um eine Empfehlung, eine gesetzliche Helmpflicht existiert in Deutschland nicht. (mb)

