Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 54-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

B 176 Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag ereignete sich gegen 10.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 176. Ein 58-Jähriger befuhr mit seinem Hyundai die Bundesstraße aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Gräfentonna. An der Ampelkreuzung kam es zur Kollision mit dem Opel eines 36-Jährigen, welcher aus der Straße 'Im Gewerbegebiet' in die Ortslage Dachwig fahren wollte. Die 54-Jährige Beifahrerin des Hyundai wurde bei dem Unfall verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. An beiden Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell