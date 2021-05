Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen

Gotha (ots)

Polizeibeamte kontrollierten heute Vormittag einen 26-jährigen Audifahrer in der Justus-Perthes-Straße. Mit dem Mann wurde ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf Methamphetamin reagierte. Am frühen Nachmittag geriet ein 26-Jähriger mit seinem VW in der August-Creutzburg-Straße in eine Verkehrskontrolle. Bei ihm reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Beide Männer mussten sich einer Blutentnahme unterziehen und durften ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen. Gegen 11.15 Uhr stellten Polizisten in der Waltershäuser Straße einen 63-jährigen VW-Fahrer fest, welcher unter Alkoholeinfluss stand. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,74 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen die drei Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (mb)

