Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Stadtilm (Ilm-Kreis), Gamstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Auf der B 87 in Stadtilm wurde am Sonntag innerhalb von 6 Messstunden bei über 900 Fahrzeugen die Geschwindigkeit überprüft. Bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h konnten 64 Verstöße festgestellt werden, 15 Überschreitungen davon erfolgten durch Motorradfahrer. Der höchste Verstoß lag bei 97 km/h. Den betroffenen Fahrzeugführer erwarten ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. Im Laufe des Sonntags führten Polizeibeamte Geschwindigkeitsmessungen auf der B 7 in Gamstädt durch. Bei insgesamt 2400 Fahrzeugen wurde dabei die Geschwindigkeit überprüft. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50km/h überschritten 210 Fahrzeuge. Der höchste Messung lag bei 86 km/h. Auch hier erwarten den betroffenen Fahrzeugführer ein Bußgeld, Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot. (mb)

