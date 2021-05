Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Landkreis Gotha (ots)

Gestern Mittag befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Motorrad die L 1046 zwischen Crawinkel und Wegscheide. In einer Kurve stürzte der Mann und verletzte sich in der Folge. Er musste im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. An dem Motorrad entstand entsprechender Sachschaden. Sonntag, gegen 13.30 Uhr, kam ein 46-Jähriger mit seinem Daewoo auf der B 176 zwischen Döllstädt und Gräfentonna von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer und seine 47-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (mb)

