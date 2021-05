Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unberechtigte Spritztour mit Moped

Eisenach (ots)

Am Samstagvormittag meldete ein 16 Jähriger, bei hiesiger Dienststelle, sein Moped S51 als gestohlen. Dieses hatte er in der elterlichen Garage in Hötzelsroda abgestellt. Am Abend konnte er sein Moped am örtlichen Sportplatz wieder Auffinden. Dieses war verdreckt und wies leichte Schäden auf. (cwa)

