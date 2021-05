Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 11:45 Uhr befuhr ein 68jähriger MZ Motorradfahrer die August-Creuzburg-Straße aus Richtung Eschleber Straße in Richtung Humboldstraße. Ein 33jährige Fordfahrerin befuhr die Lindemannstraße von der Von-Zach-Straße kommend in Richtung August-Creuzburg-Straße. Die Fordfahrerin beachtet nicht die Vorfahrt des Motorradfahrers und es kommt zur Kollision. Der Motorradfahrer kommt zu Fall und wird schwer verletzt ins Krankenhaus nach Gotha verbracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.500,- Euro. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell