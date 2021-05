Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verbotenes Fahrzeugrennen

Crawinkel (ots)

Am Sonntag gegen 00:50 Uhr wollte eine Polizeistreife in Crawinkel einen PKW Dacia einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer wollte dies wohl nicht und flüchtete. Seine Fahrstrecke konnte bis zum Auffinden des Fluchtwagens nachvollzogen werden. Zur Suche nach dem Fahrer kam ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund zum Einsatz. Der Fahrzeugführer konnte persönlich nicht angetroffen werden. Dem Fahrer erwartet nun eine Anzeige gem. § 315d STGB, Verbotenes Fahrzeugrennen. Hinweise zum Tathergang unter der Bezugsnummer: 0119830. (as)

