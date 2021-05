Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuch des Diebstahls aus Transportkiste

Gräfenroda (ots)

In der Zeit vom 28.05.20:30 Uhr bis zum 29.05.2021, 07:00 Uhr, wurde in Gräfenroda versucht eine Metallkiste auf einem Fahrzeug aufzubrechen. Dies gelang jeoch nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 700 EUR. Wer Hinweise zur Tat und dem bisher unbekannten Täter geben kann wendet sich bitte an die Polizeiiinspektion Arnstadt-Ilmenau

