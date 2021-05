Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht -- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 28.05.2021, 13:00 Uhr, bis zum 29.05.2021, 16:00 Uhr, steht in der Rottenbachstraße in Ilmenau ein Pkw Mercedes abgeparkt am Fahrbahnrand. Durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug wird der parkende Pkw an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sicht auf ca. 700 EUR. Der Unfallverursacher verlässt im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle. Wer Hinweise zum Unfall und dem Unfallverursacher geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau.

