Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Pedelec

Gotha (ots)

Am Samstag in der Zeit von 01:30 Uhr bis 06:30 Uhr wurde in Gotha, Inselsbergstraße ein angeschlossenes Klapprad der Marke Zündapp Pedelec/E-Bike von einem Grundstück, aus einem Carport entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 720,- Euro. Die Polizei bittet unter der Bezugsnummer 0119637 um Hinweise. (as)

